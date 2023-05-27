Происшествия 27 мая 2023, 19:43 Украинские хакеры обрушили сайт МИД Абхазии МИД Абхазии пожаловался на атаку украинских хакеров на свой сайт Unsplash

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Группа украинских хакеров IT Army of Ukraine провела DoS-атаку на сайт Министерства иностранных дел Абхазии. Об этом сообщил медиацентр внешнеполитического ведомства республики в своем Telegram-канале.

Там отметили, что атака началась в 15:00, что сделало сайт недоступным для пользователей.

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«Сегодня в 15:00 украинская хакерская группа IT army of Ukraine совершила DoS-атаку на официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Абхазия. В связи с этим непродолжительное время наш официальный сайт не функционировал», — указали в публикации.

В медиацентре подчеркнули, что специалисты приложили все усилия для устранения неполадок. В данный момент работу сайта Министерства иностранных дел Абхазии полностью восстановили.

ФСБ в начале апреля сообщила, за идущими с территории Украины кибератаками на критическую российскую инфраструктуру стояли спецслужбы США и стран НАТО. В ведомстве заявили, что с начала 2022 года предотвратили более пяти тысяч попыток взлома.