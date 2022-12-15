Происшествия 15 декабря 2022, 09:19 Украинские «Грады» попали по куполу Преображенского собора в Донецке Глава Донецка Кулемзин: ВСУ выстрелили в купол Преображенского собора

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Вооруженные силы Украины обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка. Один из снарядов попал в купол Преображенского собора, рассказал в Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Массированный обстрел начался утром 15 декабря, пострадал главный храм Донецкой епархии. В интернете появилось видео последствий удара — он пришелся на центральный купол. Алексей Кулемзин со ссылкой на слова очевидцев рассказал, что снаряды попали в жилые дома, детские сады, студенческую больницу, перебили газопровод в многоквартирном доме на улице Мира, спровоцировали пожар в столовой и корпусах Донецкого национального технического университета. Кроме того, на парковке у бизнес-центра «Столичный» сгорели автомобили.

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Украинские войска начали обстрел центра Донецка в семь часов утра. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, они выпустили 40 снарядов РСЗО «Град» и три артиллерийских снаряда калибром 155 миллиметров. Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным за последние восемь лет.

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