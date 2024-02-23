23 февраля 2024, 11:20
Украинские дроны сбили над Курской областью
Минобороны: системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Курской области
Дежурные средства противовоздушной обороны 23 февраля уничтожили два украинских беспилотника в небе над Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — передали в министерстве.
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Ранее губернатор региона Роман Старовойт предупреждал, что в Курске работала система ПВО. Он просил жителей сохранять спокойствие.
До этого дрон ВСУ сбили из стрелкового оружия под Белгородом. Боеприпас сдетонировал в воздухе. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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