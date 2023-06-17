Происшествия 17 июня 2023, 14:46 Украинские дроны пытались атаковать нефтеперегонную станцию в Брянской области Губернатор Богомаз: средства ПВО отразили атаку беспилотников на нефтепровод «Дружба»

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Вооруженные силы Украины минувшей ночью с помощью беспилотников пытались атаковать нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Атака произошла в Новозыбковском городском округе. Губернатор рассказал, что российские военные успешно ее отразили.

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«Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа», — написал Богомаз.

Это уже не первая атака беспилотников на нефтеперекачивающую станцию трубопровода «Дружба». Одна из них произошла в начале февраля. Боевики целились в линейно-диспетчерскую станцию у села Найтоповичи. Беспилотники уничтожили в нескольких километрах от инфраструктуры нефтепровода.

В начале июня дрон рухнул недалеко от села Найтоповичи. Беспилотник обнаружили в 70 километрах от границы с Украиной. Спустя почти две недели ВСУ сбросили три боеприпаса с беспилотников на приграничные села в Климовском районе Брянской области. Никто не пострадал.