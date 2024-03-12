Происшествия 12 марта 2024, 12:53 Украинские ДРГ попытались атаковать четыре района Белгородской области Гладков: силовики отразили атаки ДРГ в четырех районах Белгородской области РИА «Новости»

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Под атаку украинских националистов утром 12 марта попали четыре района Белгородской области, но ВСУ получили достойный отпор от российских военных, сил Росгвардии, ФСБ и погранслужбы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Для Белгородской области сегодня выдался достаточно тяжелый день. Грайворонский округ, Борисовский район, Шебекинский округ и Белгородский район подвергли атаками со стороны ВСУ, которые получили достойный отпор. Силовые структуры держат ситуацию под своим контролем», — написал он.

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Гладков отметил, что в информационной среде идет огромный поток фейковых данных.

«Враг хочет запугать население, но у него ничего не получится. Правительство, губернатор, органы местного самоуправления — на месте все. Мы справимся с любой сложной ситуацией, задачи выполняем», — добавил глава региона.

В Минобороны отмечали, что ночью ВСУ пытались вторгнуться на территорию Курской и Белгородской области на трех направлениях, но российские военные не допустили прорыва границы.