Происшествия 20 мая 2023, 12:28 Украинские диверсанты с гранатометами пытались прорваться в Белгородскую область — СМИ Mash: пограничники отбили атаку 15 диверсантов в Белгородской области

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Украинские боевики пытались проникнуть на территорию Белгородской области. Пограничники отбили атаку 15 участников диверсионно-разведывательной группы, сообщил Telegram-канал Mash.

Нападение устроили вечером 19 мая. По информации канала, диверсионно-разведывательная группа из 15 боевиков пыталась пересечь границу в районе села Граны Харьковской области и пройти в Красный Хутор Краснооктябрьского сельского поселения Белгородской области. Они вооружились автоматами АК-47, снайперскими винтовками, пулеметами и гранатометами.

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Российские пограничники заметили вылазку диверсантов и отбили атаку. Украинским боевикам пришлось вернуться на свою территорию.

Группа из 20 диверсантов пыталась зайти в Белгородскую область 18 мая, сообщил Telegram-канал Shot. Пограничники открыли по ним массированный встречный огонь, и боевики отступили.