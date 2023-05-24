Происшествия 24 мая 2023, 22:28 Украинские диверсанты готовили схроны с оружием в домах белгородцев Напавшие на Белгородчину диверсанты готовили схроны с оружием в домах жителей РИА «Новости»

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Напавшие на населенные пункты Белгородской области украинские диверсанты готовили схроны с оружием в домах мирных жителей. Кадры вскрытия одного из таких тайников опубликовали «Известия».

Диверсанты пытались спрятать в доме противотанковые комплексы и патроны. Жилище, вероятнее всего, в дальнейшем планировалось использовать как огневую точку.

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Житель дома, в котором диверсанты хотели устроить тайник, сообщил, что нападавшие ограбили его — вынесли ценности и деньги, а также разорвали паспорт.

В результате атаки на Грайворонский городской округ диверсантами поврежденными оказались не менее 500 домов. Больше всего пострадало село Козинка. В результате атаки ранения получили 13 человек. При проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область использовалась западная техника.

Ранее сегодня, 24 мая, украинские боевики обстреляли пограничный переход в селе Козинка Грайворонского городского округа. В результате контузию получила 85-летняя жительница, чей дом находится ближе всего к месту обстрела.