Происшествия 17 сентября 2023, 02:19 Украинские БПЛА сбили над территорией Крыма Минобороны РФ: ВС России уничтожили дроны ВСУ рядом с Крымом Pxhere

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать беспилотниками объекты на территории России. Силы ПВО уничтожили два дрона около Крыма, сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым», — указали в сообщении.

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Российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку двумя беспилотниками по территориям Калужской и Тверской областей в ночь на 16 сентября. Дроны уничтожили средствами ПВО.

Утром 14 сентября украинские силы попытались совершить очередную атаку на российские объекты. Системы противовоздушной обороны над Крымским полуостровом сбили 11 БПЛА.

Еще один беспилотник сбили над Белгородской областью. Украинские боевики совершили атаку около 21:30 по московскому времени.