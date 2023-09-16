Происшествия 16 сентября 2023, 07:27 Украинские БПЛА сбили над Калужской и Тверской областями Минобороны: ВС России уничтожили дроны ВСУ над Калужской и Тверской областями РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ночь на 16 сентября российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку двумя беспилотниками самолетного типа по территориям Калужской и Тверской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены», — указали в сообщении.

Реклама

Утром 14 сентября украинские силы пытались совершить атаку на российские объекты в Крыму. Системы ПВО сбили 11 беспилотников самолетного типа.

Также в четверг, 14 сентября, в 00:30 и в 00:45 Вооруженные силы Украины предприняли попытки ударить с помощью дронов по Брянской области. ВС России сбили БПЛА средствами противовоздушной обороны. До этого два беспилотника уничижили над регионом в 00:10 по московскому времени. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений нет.

Еще один БПЛА сбили вечером в среду над Белгородской областью. Украина совершила атаку около 21:30 по московскому времени.