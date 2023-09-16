16 сентября 2023, 07:27
Украинские БПЛА сбили над Калужской и Тверской областями
Минобороны: ВС России уничтожили дроны ВСУ над Калужской и Тверской областями
В ночь на 16 сентября российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку двумя беспилотниками самолетного типа по территориям Калужской и Тверской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены», — указали в сообщении.
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Утром 14 сентября украинские силы пытались совершить атаку на российские объекты в Крыму. Системы ПВО сбили 11 беспилотников самолетного типа.
Также в четверг, 14 сентября, в 00:30 и в 00:45 Вооруженные силы Украины предприняли попытки ударить с помощью дронов по Брянской области. ВС России сбили БПЛА средствами противовоздушной обороны. До этого два беспилотника уничижили над регионом в 00:10 по московскому времени. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений нет.
Еще один БПЛА сбили вечером в среду над Белгородской областью. Украина совершила атаку около 21:30 по московскому времени.
ВСУ
Россия
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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