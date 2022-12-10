10 декабря 2022, 15:34
Украинские боевики заминировали побережье Днепра в Херсонской области
ТАСС: украинские военные заминировали правый берег Днепра в Херсонской области
Украинские националисты заминировали правый берег Днепра в Херсонской области, жертвами боеприпасов становятся мирные люди. Об этом ТАСС рассказал представитель областных оперативных служб.
«В основном жертвами становятся рыбаки. Российские военные вылавливают их тела с характерными повреждениями практически ежедневно», — сообщил он.
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Ранее временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо сообщил, что ВС РФ начали возводить оборонительные укрепления на левобережной части Херсонской области.
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Всего опасную 15-километровую зону покинули около 15 тысяч жителей, их обеспечили продовольствием, водой и электричеством во временных пунктах размещения.
Также губернатор рассказывал, что в Херсоне украинские силовики казнили более 100 человек. Задержания до сих пор идут, свыше 200 жителей города записали в пропавшие без вести. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту сообщений о массовых расправах в Херсоне.
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