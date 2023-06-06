Происшествия 06 июня 2023, 12:16 Украинские боевики за сутки выпустили 11 снарядов по Белгородскому району Губернатор Гладков рассказал о последствиях обстрелов ВСУ в Белгородском районе РИА «Новости»

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Жители Белгородского района не пострадали в ходе обстрела и атаки украинских боевиков за минувшие сутки. Повреждения получили линия электропередач, автомобили и энергетический объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что основной удар пришелся по селу Журавлевка, куда украинские боевики запустили девять минометных и пять артиллерийских снарядов. В результате обстрела разрушений в городе нет.

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Энергетический объект загорелся в селе Драгунское в результате детонации взрывного устройства, которое сбросил беспилотник.

Еще одну атаку украинских боевиков с воздуха по поселку Разумное отбила система ПВО. Но осколки от сбитых летательных объектов повредили летнюю веранду и теплицу на частном участке, перебили линию электропередач, а также упали на 11 автомобилей.

В минувший понедельник, 5 июня, Гладков сообщил, что система ПВО сбила подлетевший к столице региона неизвестный объект. Он подчеркнул, что упавшие обломки повредили легковой автомобиль и машину скорой помощи. Серьезных разрушений в городе нет. В результате атаки никто из жителей не пострадал.