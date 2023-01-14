Происшествия 14 января 2023, 03:16 Украинские боевики за сутки 27 раз обстреляли ДНР СЦКК: ВСУ за сутки 27 раз атаковали Донецкую Народную Республику РИА «Новости»

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Украинские войска за прошедшие судки, 13 января, 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Всего ВСУ выпустили 135 боеприпасов.

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Чаще всего под обстрелом был Донецк. Украинские военные провели 17 атак в этом направлении из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском направлении было четыре удара из РСЗО снарядами калибром 152 миллиметра. На горловском — шесть ударов.

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Под огнем, помимо Донецка, Ясиноватой и Горловки, в минувшую пятницу оказались Макеевка, Яковлевка, Каштановое и Минеральное.

По предварительным данным, жертв среди мирных жителей нет.

«За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали», — говорится в сообщении.

Пострадали два объекта гражданской инфраструктуры и девять жилых домов.

Ранее стало известно, что часть домов в селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, поврежденных атаками ВСУ, придется снести.