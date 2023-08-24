Происшествия 24 августа 2023, 20:27 Украинские боевики за час больше 10 раз обстреляли Донецк Представительство ДНР: ВСУ за час выпустили 34 снаряда и 10 ракет по Донецку РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины 24 августа 13 раз обстреляли Донецк, выпустив по городу 34 боеприпаса и 10 ракет. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

С 17:00 до 18:00 украинские боевики стреляли по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам. Военные наносили удары снарядами 152 и 155-миллиметровыми снарядами.

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«Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО», — сообщили в представительстве в 18:00.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что при обстреле Киевского района Донецка была ранена 75-летняя женщина. На улице Сенявина снаряд попал в один из домов, здание полностью разрушено. В городе приостановили движение автобусно-троллейбусного маршрута № 2.

Ранее ВСУ обстреляли район больницы Вишневского в Донецке. Власти попросили жителей не покидать укрытий.