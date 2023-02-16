Происшествия 16 февраля 2023, 17:29 Украинские боевики выпустили по Донецку 14 снарядов Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра

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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за 10 минут 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«Украинские фашисты продолжают варварские обстрелы нашего города. В 16:05 из населенного пункта Дальнее по мирным жителям Петровского района враги выпустили восемь снарядов образца стран НАТО калибром 155 миллиметров», — уточнил он.

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Кулемзин добавил, что буквально через 10 минут обстрелы продолжились. В 16:15 из Курахова противник выпустил еще шесть снарядов.

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Глава города призвал местных жителей соблюдать максимальную осторожность и не выходить на улицу без острой необходимости.

Взрывная волна в одном из многоквартирных домов на площади Петровского выбила стекла. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В субботу, 11 февраля, ВСУ обстреляли частный дом в Донецке.