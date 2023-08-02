Происшествия 02 августа 2023, 12:28 Украинские боевики выпустили около 120 снарядов по Белгородской области за сутки Губернатор Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области около 120 снарядов за сутки РИА «Новости»

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Украинские боевики активно обстреливали мирные населенные пункты Белгородской области в течение последних суток, всего зафиксировали около 120 выпущенных снарядов из артиллерии и минометов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе националисты выпустили 46 артиллерийских снарядов по селам Щетиновка, Нехотеевка, Лозовое, Журавлевка и Наумовка. Пострадавших и разрушений ни в одном из населенных пунктов нет.

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На территории Валуйского городского округа ВСУ выпустили 10 артиллерийских снарядов по селам Логачевка и Кукуева, а села Долгое и Борки пережили три минометных выстрела. Пострадавших также нет.

В Волоконовском районе зафиксировали 15 прилетов из минометров по хутору Старый, обошлось без последствий. На окраине поселка Прилесье в Краснояружском районе боевики сбросили с беспилотника одно неустановленное взрывное устройство, никто из местных жителей не пострадал.

Под минометным обстрелом оказались территории сел Безымено и Козинка, а также хуторов Байрак и Понуры. Всего ВСУ выпустили 23 снаряда, пострадал один сарай.

В Шебекинском городском округе по селу Муром с украинской стороны выпустили 11 минометных снарядов, по поселку Красное — пять минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — шесть минометных снарядов, по селу Середа и хутору Марьино — два и три минометных снаряда соответственно, по селу Сурково — один артиллерийский снаряд. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа разрушений и пострадавших нет.

Накануне Гладков сообщал о 80 прилетах со стороны Украины по территории региона.