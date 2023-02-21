Происшествия 21 февраля 2023, 01:32 Украинские боевики выпустили 258 снарядов по ДНР за сутки СЦКК: ВСУ за сутки выпустили по ДНР 258 снарядов, погиб мирный житель Донецка РИА «Новости»

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Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 258 снарядов. Об это сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Погиб один мирный житель Донецка.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица (мужчины) в Куйбышевском районе Донецка», — отмечается в сообщении.

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ВСУ обстреливали территорию республики из РСЗО, минометов, ствольной артиллерии калибра 122 и 152 миллиметра, а также натовского калибра 155 миллиметров.

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Украинские боевики продолжают обстреливать приграничные территории России. Еще одно село в Шебекинском округе Белгородской области — Вознесеновка — попало под обстрел ВСУ. Разрушения зафиксировали на территории нескольких предприятий и нескольких частных домовладений. Ранее в тот же день при обстреле села Новая Таволжанка погибла женщина.

В курской области ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Зафиксировали семь прилетов.