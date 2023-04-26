Происшествия 26 апреля 2023, 08:21 Украинские боевики выпустили 20 ракет по Донецку СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по Донецку утром в среду, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы города. Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Орловка.

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Также боевики ударили по Петровскому району Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров со стороны населенного пункта Ильинка.

О пострадавших и разрушениях официально не сообщалось.

Ранее в среду стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов калибра 155 миллиметров.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что украинские военные в соответствии с международным правом имеют право уничтожать все в новых регионах России.

Утром 15 апреля националисты нанесли ракетный удар по зданию детского сада в Петровском районе Донецка.