Происшествия 05 июля 2023, 08:22 Украинские боевики выпустили 12 снарядов по поселку в Курской области Губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ выпустили 12 снарядов по поселку Теткино Роман Старовойт / Telegram-канал

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Украинские военные обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

Роман Старовойт / Telegram-канал Роман Старовойт / Telegram-канал Роман Старовойт / Telegram-канал Роман Старовойт / Telegram-канал Роман Старовойт / Telegram-канал

По его словам, всего националисты выпустили 12 снарядов, сильные повреждения получила школа № 2.

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«Никто из местных жителей не пострадал. Снаряды также повредили один дом. В кратчайшие сроки приступим к восстановлению, владельцам обязательно поможем», — написал губернатор.

Днем ранее, 4 июля, украинские боевики нанесли удар по селу Горналь в Суджанском районе. Один из артиллерийских снарядов попал в жилой дом, по счастливой случайности никто не пострадал.

Кроме того, 3 июля боевики обстреляли село Троицкое в Кореневском районе, снаряды ВСУ повредили шесть домов, хозяйственную постройку, магистральную газовую трубу и два частных автомобиля. Местные жители ранений не получили.