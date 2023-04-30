Происшествия 30 апреля 2023, 07:12 Украинские боевики во второй раз за ночь обстреляли поселок в Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ во второй раз обстреляли поселок Суземка из РСЗО РИА «Новости»

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Украинские боевики во второй раз за ночь нанесли удар по поселку Суземка в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, системы противовоздушной обороны сбили несколько снарядов боевиков еще в воздухе, националисты ударили из реактивно системы залпового огня.

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«Частично разрушен один дом, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор.

Суземка попала под обстрел со стороны националистов во второй раз за ночь, первая атака состоялась около 00:31.

Богомаз сообщал, что жертвами стали два мирных жителя. В результате попадания снаряда один жилой дом оказался полностью разрушен.

Населенные пункты Брянской области нередко становятся объектами для атак боевиков. Два дня назад ВСУ ударили по Суземкому району беспилотником, пострадал автомобиль, гараж и хозяйственные постройки.