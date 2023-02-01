Происшествия 01 февраля 2023, 14:22 Украинские боевики вновь обстреляли Донецк после 13 часов тишины СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк тремя снарядами натовского калибра РИА «Новости»

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Украинские военные днем 1 февраля вновь обстреляли Донецк. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Всего националисты выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району со стороны населенного пункта Зоряное. До этого последний обстрел Донецка зафиксировали около полуночи.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале призвал горожан не покидать укрытия без острой необходимости и соблюдать максимальную осторожность.

Кроме того, боевики ударили по Ясиноватой и Горловке, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение республики станет полностью завершенным, когда украинские войска отгонят на такое расстояние, что они больше не смогут наносить удары по региону.