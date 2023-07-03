Происшествия 03 июля 2023, 07:48 Украинские боевики вновь обстреляли Донецк СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров РИА «Новости»

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В ночь на понедельник украинские военные вновь обстреляли Донецк. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

Всего националисты выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров со стороны населенных пунктов Нетайлово и Орловка. Под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы города.

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Кроме того, боевики нанесли удар по поселку Александровка со стороны Максимильяновки, запустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Министерство обороны сообщало о нанесении ударов по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ. Цель поразили при помощи высокоточного оружия наземного и морского базирования.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского является всего лишь пылью в глаза своим западным спонсорам.