03 июля 2023, 07:48
Украинские боевики вновь обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров
В ночь на понедельник украинские военные вновь обстреляли Донецк. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.
Всего националисты выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров со стороны населенных пунктов Нетайлово и Орловка. Под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы города.
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Кроме того, боевики нанесли удар по поселку Александровка со стороны Максимильяновки, запустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Министерство обороны сообщало о нанесении ударов по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ. Цель поразили при помощи высокоточного оружия наземного и морского базирования.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского является всего лишь пылью в глаза своим западным спонсорам.
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Донецк
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