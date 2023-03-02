Происшествия 02 марта 2023, 09:54 Украинские боевики вновь обстреляли Донецк СЦКК ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов по Донецку за пять минут РИА «Новости»

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Украинские военные утром в четверг нанесли очередной удар по Донецку из крупнокалиберной артиллерии. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Всего бойцы ВСУ выпустили девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров. Под огнем украинской артиллерии оказались Петровский и Киевский районы города. Националисты вели обстрел со стороны населенных пунктов Ласточкино и Курахово.

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О разрушениях и пострадавших пока что официально не сообщалось.

Днем ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в течение 1 марта националисты шесть раз обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 50 снарядов.

Политолог Евгений Михайлов ранее сообщал «360», что для прекращения обстрелов мирных городов Донбасса российским военнослужащим необходимо дойти до Киева, чтобы отодвинуть позиции националистов на достаточное расстояние от региона.