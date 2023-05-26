26 мая 2023, 08:16
Украинские боевики вновь обстреляли Белгородскую область
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ, пострадавших нет
Украинские военные утром в пятницу вновь обстреляли Грайворонский городской округ в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Грайворонский округ с 6:30 утра находится под обстрелом ВСУ. Жертв и пострадавших, слава богу, нет», — написал он.
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По словам Гладкова, повреждения получили четыре частных домовладения в Грайвороне.
«Выбиты окна, посечены заборы, разрушена летняя веранда. В одном магазине тоже выбило окна, осколками посекло автомобиль. Пострадали линия электропередачи и газопровод. На место уже выехали аварийные службы», — отметил губернатор.
Кроме того, под обстрелом ВСУ оказалось село Глотово.
«Есть повреждения построек, магазина и здания Дома культуры. Начался подомовой обход территории», — добавил Гладков.
Днем ранее, в четверг, системы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Белгороду.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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