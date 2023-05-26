Происшествия 26 мая 2023, 08:16 Украинские боевики вновь обстреляли Белгородскую область Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ, пострадавших нет Соцсети

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Украинские военные утром в пятницу вновь обстреляли Грайворонский городской округ в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Грайворонский округ с 6:30 утра находится под обстрелом ВСУ. Жертв и пострадавших, слава богу, нет», — написал он.

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По словам Гладкова, повреждения получили четыре частных домовладения в Грайвороне.

«Выбиты окна, посечены заборы, разрушена летняя веранда. В одном магазине тоже выбило окна, осколками посекло автомобиль. Пострадали линия электропередачи и газопровод. На место уже выехали аварийные службы», — отметил губернатор.

Кроме того, под обстрелом ВСУ оказалось село Глотово.

«Есть повреждения построек, магазина и здания Дома культуры. Начался подомовой обход территории», — добавил Гладков.

Днем ранее, в четверг, системы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Белгороду.