Происшествия 07 января 2023, 17:50 Украинские боевики в пятый раз за день обстреляли Донецк СЦКК ДНР сообщили об очередном обстреле Донецка со стороны ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные вечером 7 января в пятый раз за день обстреляли Донецк. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Под огнем националистов оказались Кировский и Петровский районы города. Всего боевики выпустили 10 снарядов из реактивной системы залпового огня.

Реклама

Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале показал кадры разрушений после обстрелов. Снаряд ВСУ попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Тихом в Петровском районе, повредив крышу.

Реклама

«Соблюдайте максимальную осторожность, берегите себя и близких! Без острой необходимости не выходите из дома!» — написал он.

Президент России Владимир Путин объявил режим прекращения огня по всей зоне боевого соприкосновения с 12:00 6 января по 24:00 7 января. Он призывал власти Украины также заключить временное перемирие.

Однако украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение российского коллеги. По его мнению, ВС РФ воспользуются передышкой, чтобы усилить группировку.