Происшествия 23 февраля 2023, 01:22 Украинские боевики в очередной раз обстреляли Горловку СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов калибром 152 миллиметра РИА «Новости»

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Украинские вооруженные силы во второй раз за сутки обстреляли Горловку, по населенному пункту выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Об этом в Telegram-канале сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.50 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра», — сообщило представительство.

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Утром ВСУ обстреляли Горловку из населенного пункта Дылеевка, по городу выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Под обстрелом также оказался Никитовский район.

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Обстрелы ВСУ повредили физкультурно-спортивный клуб «Локомотив» и дворец культуры в Дебальцеве ДНР. Повреждения зафиксированы в частных и многоквартирных домах на Социальной улице и улице Сосюры.

В ночь на 22 февраля республика подверглась беспрецедентному обстрелу со стороны украинских военных, ПВО работали всю ночь в Донецке, Дебальцеве, Мариуполе и других городах.

Жителей ДНР предупредили об усиленных обстрелах со стороны Украины в праздники. Власти республики решили подстраховаться и усилили защиту. Артиллерийские подразделения активизировали батарейную и контрбатарейную борьбу, а систему противовоздушной обороны перевели на работу в усиленном режиме.