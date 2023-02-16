Происшествия 16 февраля 2023, 09:38 Украинские боевики уничтожили лицей информационных технологий в Енакиево Мэр Храменков: обстрелы ВСУ уничтожили лицей информационных технологий в Енакиево "ВКонтакте"

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Украинские националисты нанесли удар по Енакиево в Донецкой Народной Республике, снаряды попали в лицей информационных технологий. Об этом ТАСС сообщил мэр города Роман Храменков.

По его словам, боевики применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.

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«По лицею пришлось четыре попадания. Разрушены спортзал, библиотека и учебные классы. Ракеты пробили перекрытия от крыши до подвала. Лицей практически уничтожен, от него не осталось ничего», — сказал Храменков.

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Совместный центр контроля и координации огня подтвердил, что около двух часов ночи бойцы ВСУ выпустили по Енакиево четыре снаряда из РСЗО HIMARS. Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Константиновка.

Также утром под огнем ВСУ оказались Куйбышевский и Киевский районы Донецка, по которым запустили три снаряда калибром 155 миллиметров со стороны населенного пункта Тоненькое.