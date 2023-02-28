Происшествия 28 февраля 2023, 19:24 Украинские боевики ударили ракетами HIMARS по Кировскому району Донецка Мэр Донецка Кулемзин сообщил о шести раненых в результате обстрела ВСУ жителях U.S. Department of Defense

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Кировский район Донецка оказался под ударом трех реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, которые украинские боевики выпустили из находящегося под их контролем поселка Ильинка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram-канале.

Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что в результате обстрела ранения получили шесть человек — пять мужчин и одна девушка.

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«По улице Петровского ранения получили мужчины 1964, 1974, 1978, 1974 годов рождения, на автомобильном мосту по улице Петровского ранены парень 2004 года рождения и девушка 2002 года рождения», — написал глава Донецка в своем Telegram-канале.

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В представительстве республики в СЦКК добавили, что на четырех улицах Петровского района Донецка после обстрела украинских войск обнаружили мины «Лепесток».