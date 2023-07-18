Происшествия 18 июля 2023, 07:51 Украинские боевики трижды обстреляли Донецк СЦКК ДНР: ВСУ трижды обстреляли Донецк утром во вторник Telegram-канал официального сайта ДНР

Читать 360tv в

Украинские военные утром во вторник в очередной раз нанесли удар по Донецку. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

В общей сложности националисты выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров со стороны населенных пунктов Желанное Первое и Яснобродовка. Под огнем ВСУ оказались Петровский и Киевский районы города.

Реклама

Кроме того, СЦКК зафиксировал обстрел ВСУ Ясиноватой со стороны села Семеновка, по ней выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Днем ранее Минобороны сообщило о 13 попытках украинских военных атаковать на Донецком направлении. Всего ВСУ потеряли более 320 человек живой силы, а также две противотанковые пушки «Рапира», гаубицы «Мста-Б», артиллерийские системы САУ Krab и М777, три автомобиля и две боевые бронированные машины.