Важное 22 июня 2023, 16:53 Украинские боевики снова обстреляли приграничные районы Курской области Курский губернатор Старовойт сообщил о новом обстреле ВСУ Глушковского района РИА «Новости»

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Поселки Глушковского района Курской области попали под массированный обстрел со стороны украинских боевиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что жертв и пострадавших среди населения нет. Но в поселке Теткино повреждение получил автомобиль. В деревню Елизаветовка прилетели три снаряда, которые повредили склады сельскохозяйственного предприятия и оставили часть населенного пункта без света.

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Старовойт подчеркнул, что ремонтные бригады прибудут на место для возобновления электроснабжения, как только позволит обстановка.

Губернатор опубликовал фотографии с места происшествия. На них можно увидеть, что часть зданий серьезно разрушены, а в земле видны воронки от попавших снарядов.

В минувший вторник, 21 июня, Telegram-канал SHOT сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках около курской деревни Елизаветовка. По данным журналистов, после пересечения границы дроны пролетели менее 100 метров, но пограничники остановили продвижение аппаратов антидроновым ружьем.

В последний раз ВСУ наносили удар по Глушковскому району Курской области в понедельник, 19 июня. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что снаряды прилетели в поселки Теткино и Попово-Лежачий. Среди местных жителей никто не пострадал.