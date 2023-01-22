Происшествия 22 января 2023, 08:46 Украинские боевики разрушили профилакторий машиностроительного завода в ЛНР СЦКК ЛНР: обстрелы ВСУ разрушили профилакторий машиностроительного завода в Стаханове РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике, разрушив профилакторий машиностроительного завода. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации огня.

«Профилакторий машиностроительного завода в Стаханове разрушен в результате обстрела», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что ВСУ выпустили по Стаханову шесть снарядов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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В субботу, 22 января, украинские военные начали обстреливать Стахановский машиностроительный завод в ЛНР. Бывший посол республики в России Родион Мирошник сообщал, что местные жители зафиксировали пять тяжелых прилетов.

Также накануне под огнем оказался Беловодский район Стаханова, повреждения получили два трактора и помещение механического цеха конного завода в селе Новодеркул.

Политолог Евгений Михайлов объяснил «360», что обстрелы Донбасса прекратятся, когда российские военные отодвинут ВСУ на достаточно далекое от региона расстояние.