13 марта 2023, 12:01
Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Киевском районе Донецка
Мэр Кулемзин: учитель и техработник ранены в результате обстрела школы в Донецке
Два человека в школе в Киевском районе Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом в сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Киевского района в школе № 58 по проспекту Партизанскому легко ранены два человека», — отметил он.
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Кулемзин уточнил, что осколочные ранения получили сотрудники общеобразовательного учреждения: учитель начальных классов и техработник. Взрывная волна повредила оконные блоки и фасад здания. От взрыва в близлежащих жилых домах вылетели стекла.
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Ранее мэр Донецка оценил ситуацию с обстрелами города. Кулемзин счел положение тяжелым, так как украинские боевики способны обстрелять практически любой район. В качестве примера он привел обстрел Пролетарского района, который долгое время считался тыловым. Мэр Донецка заявил, что Запад виновен в убийстве мирных жителей, так как ВСУ стреляют снарядами натовского калибра.
ВСУ
Донецк
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