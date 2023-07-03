Происшествия 03 июля 2023, 09:06 Украинские боевики провели массированную атаку на Белгородскую область — Shot Shot: ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские националисты провели массированную атаку на ряд населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, обстрелы начались еще вечером в воскресенье. Боевики выпустили две мины калибра 120 миллиметров по пункту пропуска «Шебекино», а также пять мин по пункту пропуска «Нехотеевка».

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Кроме того, в населенном пункте Лозовая Рудка в Борисовском районе беспилотник сбросил три снаряда ВОГ-17, никто из местных жителей не пострадал.

Также пострадало село Щетиновка в Белгородском районе, по которому совершили 250 выстрелов из стрелкового оружия и выпустили 20 снарядов из беспилотника. Не обошлось без происшествий в селе Дроновка, в котором взорвался дрон-камикадзе и повредил вышку сотовой связи.

В воскресенье глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа.