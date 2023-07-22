Важное 22 июля 2023, 11:21 Украинские боевики попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму Глава Крыма Аксенов сообщил о попытке ВСУ атаковать БПЛА инфраструктурные объекты Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военные утром в субботу, 22 июля, совершили попытку атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма беспилотными летательными аппаратами. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На месте для ликвидации возможных последствий находятся сотрудники МЧС, все профильные службы», — написал он.

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Аксенов призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.