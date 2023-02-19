Происшествия 19 февраля 2023, 18:54 Украинские боевики похитили жителя Херсона для угона его машины РИА «Новости» рассказало о разыгранном ВСУ похищении жителя Херсона ради угона машины Ministry of Defense of Ukraine

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Житель Херсона лишился автомобиля Volkswagen Transporter, которую угнали украинские военные, предварительно разыграв с владельцем попытку похищения. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщило РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, в полицию обратился житель Херсона, рассказавший о похищении и угоне иномарки. Заявитель пояснил, что ехал по селу Высунцы и его остановили люди в военной форме и с оружием под предлогом проверки документов.

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Когда мужчина вышел из машины, ему на голову натянули черную шапку, закрыв глаза, посадили в военный пикап и увезли в неизвестном направлении. В какой-то момент машина остановилась на трассе, где похищенного выкинули на дорогу. Когда он пешком вернулся в село, то не нашел своего автомобиля на месте.

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Это не первое преступление, которое совершили украинские военные в Херсоне. Ранее стало известно, что они вынесли из салона сотовой связи деньги и мобильные телефоны. Бойцы не учли, что в помещении работали камеры наблюдения, на которых они «засветились».