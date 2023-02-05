Происшествия 05 февраля 2023, 12:28 Украинские боевики похитили херсонских предпринимателей для выкупа РИА «Новости» сообщило о похищении украинскими боевиками херсонских бизнесменов для выкупа Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военные похитили с целью выкупа братьев-предпринимателей из поселка Белозерка Херсонской области. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства рассказал, что родственник похищенных братьев обратился в полицию Украины и сообщил, что в минувшую субботу, 4 февраля, родных забрали из дома неизвестные в военной форме. С тех пор они не выходят на связь.

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Полицейские в ходе беседы со свидетелями выяснили, что в последние два месяца к предпринимателям приходили военнослужащие 124-й бригады территориальной обороны. Боевики угрожали бизнесменам и требовали от них 130 тысяч гривен (около 3,5 тысячи долларов).

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Получили родные похищенных новые требования похитителей или собрали выкуп, источник не сообщил.