Происшествия 21 августа 2023, 13:56 Украинские боевики пять раз обстреляли Донецк за 20 минут СЦКК: ВСУ за 20 минут пять раз обстреляли Донецк РИА «Новости»

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Украинские военные пять раз обстреляли Донецк за 20 минут, выпустив в общей сложности 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Согласно информации представительства, под огнем оказались Петровский, Кировский и Киевский районы города.

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Боевики вели обстрел со стороны населенных пунктов Кураховка, Яснобродовка и Нетайлово.

Всего с начала понедельника националисты 18 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив свыше 50 снарядов, писал RT.

Кроме того, в понедельник в результате детонации кассетного суббоеприпаса получил ранение житель Донецка 1986 года рождения.

Днем ранее, в воскресенье, украинские силы нанесли удар по Киевскому району Донецка кассетными боеприпасами, после чего применили еще три снаряда калибра 155 миллиметров. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.