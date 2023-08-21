21 августа 2023, 13:56
Украинские боевики пять раз обстреляли Донецк за 20 минут
СЦКК: ВСУ за 20 минут пять раз обстреляли Донецк
Украинские военные пять раз обстреляли Донецк за 20 минут, выпустив в общей сложности 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.
Согласно информации представительства, под огнем оказались Петровский, Кировский и Киевский районы города.
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Боевики вели обстрел со стороны населенных пунктов Кураховка, Яснобродовка и Нетайлово.
Всего с начала понедельника националисты 18 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив свыше 50 снарядов, писал RT.
Кроме того, в понедельник в результате детонации кассетного суббоеприпаса получил ранение житель Донецка 1986 года рождения.
Днем ранее, в воскресенье, украинские силы нанесли удар по Киевскому району Донецка кассетными боеприпасами, после чего применили еще три снаряда калибра 155 миллиметров. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Донецк
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