Важное 10 декабря 2023, 15:51 Украинские боевики оставили без света населенные пункты Курской области Губернатор Старовойт: Теткино и Попово-Лежачи остались без света после атаки ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по населенным пунктам Глушковского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, из мирных жителей района никто не пострадал.

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«Снаряды повредили линии электропередачи, село Попово-Лежачи и поселок Теткино остались без света», — написал Старовойт.

Губернатор отметил, что электрики приступят к восстановлению линий, как только это станет безопасно.

Три дня назад под огнем националистов оказалась деревня Елизаветовка. Старовойт отмечал, что все насчитали 10 прилетов снарядов ВСУ, два частных домовладения пострадали. Власти области пообещали помощь собственникам в ремонте зданий.

В субботу, 9 декабря, боевики ВСУ обстреляли приграничное село в Брянской области, снаряд прилетел по зданию одного из сельскохозяйственных предприятий.