Происшествия 08 января 2023, 09:47 Украинские боевики обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР Администрация Зугрэса: силы ПВО сбили запущенную по Зуевской ТЭС ракету ВСУ РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны в населенном пункте Зугрэс в Донецкой Народной Республике сбили ракету, запущенную украинскими боевиками по Зуевой теплоэлектростанции. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба городской администрации.

«Ракету сбили, ее целью определенно была ТЭС. На данный момент станция работает в штатном режиме», — сказано в сообщении.

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По данным Совместного центра контроля и координации огня, националисты нанесли удар ракетой «Точка-У» около семи утра по московскому времени.

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Зуевская ТЭС находится в 40 километрах восточнее Донецка. В 2003 году власти Украины внесли ее в перечень особо важных объектов энергетической инфраструктуры. По состоянию на февраль 2018 года на ней трудились почти 1300 сотрудников.

Также прошедшей ночью украинские военнослужащие нанесли удар по Донецку, Минеральному и Яковлевке. О пострадавших и разрушениях официально не сообщалось.

Политолог Евгений Михайлов сообщал «360», что для прекращения обстрелов Донбасса необходимо отодвинуть позиции ВСУ на расстояние, недосягаемое для ракет.