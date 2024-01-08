08 января 2024, 16:33
Украинские боевики обстреляли жилые дома в селе Лемешовка в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз: от ударов ВСУ по Лемешовке пострадали дома
Украинские военные выпустили более 10 снарядов по селу Лемешовка в Севском районе Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Из-за обстрела получили повреждения восемь жилых домовладений и четыре автомобиля, в том числе специализированная техника сельхозпредприятия. По информации губернатора, никто из жителей села не пострадал.
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«Более 10 снарядов выпущено по мирным объектам», — указал Богомаз.
Он добавил, что специалисты уже приступили к восстановительным работам.
За день до этого российские средства противовоздушной обороны сбили в Брянской области украинский дрон. ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа попытались атаковать территорию России, но военные смогли предотвратить нападение.
По словам Богомаза, в результате падения БПЛА никто не пострадал, на место происшествия прибыли оперативные и экстренные службы. Губернатор поблагодарил российских военных за эффективную защиту области.
ВСУ
Боевики
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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