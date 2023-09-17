Происшествия 17 сентября 2023, 17:27 Украинские боевики обстреляли Теткино и Попово-Лежачи в Курской области Старовойт: 6 снарядов ВСУ попали по Теткину и Попово-Лежачам в Курской области РИА «Новости»

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Два приграничных с Украиной населенных пункта в Курской области подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Шесть прилетов зафиксировали в районе села Теткино и поселка Попово-Лежачи Глушковского района.

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«Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава. Из-за повреждения линии электропередачи в части поселка Теткино нарушено электроснабжение», — уточнил Старовойт.

Он добавил, что к восстановительным работам аварийные бригады приступят сразу, как это будет безопасно.

Ранее украинские боевики обстреляли деревню Успеновка Кореневского района Курской области. Пострадали три человека: двое отделались небольшими травмами, третий получил тяжелые ранения. Санавиацией его перевезли в областную больницу.