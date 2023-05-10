Происшествия 10 мая 2023, 16:04 Украинские боевики обстреляли строящийся защитный объект в Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли строящийся защитный объект в курском селе Гуево РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по строящемуся защитному объекту в селе Гуево Суджанского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, ранение получил один из строителей.

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«Его доставили в Суджанскую центральную районную больницу, где врачи оказали первую медицинскую помощь», — написал глава области.

Кроме того, прилеты снарядов ВСУ зафиксировали в поселке Краснооктябрьский в Глушковском районе.

«Всего шесть снарядов, пострадала крыша хозяйственной постройки. Из мирных жителей никто не пострадал», — добавил Старовойт.

Населенные пункты Курской области часто становятся объектом атак для украинских неонацистов. Утром 10 мая системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе деревни Толмачево, дрон при падении повредил фасад жилого дома и газовую трубу.