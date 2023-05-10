10 мая 2023, 16:04
Украинские боевики обстреляли строящийся защитный объект в Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли строящийся защитный объект в курском селе Гуево
Украинские боевики нанесли удар по строящемуся защитному объекту в селе Гуево Суджанского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, ранение получил один из строителей.
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«Его доставили в Суджанскую центральную районную больницу, где врачи оказали первую медицинскую помощь», — написал глава области.
Кроме того, прилеты снарядов ВСУ зафиксировали в поселке Краснооктябрьский в Глушковском районе.
«Всего шесть снарядов, пострадала крыша хозяйственной постройки. Из мирных жителей никто не пострадал», — добавил Старовойт.
Населенные пункты Курской области часто становятся объектом атак для украинских неонацистов. Утром 10 мая системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе деревни Толмачево, дрон при падении повредил фасад жилого дома и газовую трубу.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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