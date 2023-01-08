Происшествия 08 января 2023, 09:51 Украинские боевики обстреляли Старобешевскую ТЭС в ДНР ТАСС: ракеты ВСУ повредили Старобешевскую ТЭС в ДНР, под завалами могут быть люди РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали Старобешевскую ТЭС в Донецкой Народной Республике, снаряды повредили здание. Под завалами могут находиться люди, сообщили ТАСС в администрации Старобешевского района.

«Экстренные службы начали работать на месте обстрела, разбирать завалы. Под обломками, по предварительной информации, могут находиться два сотрудники станции», — отметили власти.

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Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли ТЭС с использованием реактивной системы залпового огня.

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Старобешевская ТЭС находится в населенном пункте Новый Свет. В июле 2003 года ее внесли в перечень особо важных объектов электроэнергетики Украины.

Также ранее стало известно, что националисты предприняли попытку атаковать Зуевскую тепловую электростанцию в городе Зугрэс в ДНР ракетой «Точка-У». Системы противовоздушной обороны сбили ракету, станция работает в прежнем режиме.