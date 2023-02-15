Происшествия 15 февраля 2023, 08:11 Украинские боевики обстреляли Стаханов из HIMARS СЦКК ЛНР сообщил об обстреле Стаханова из HIMARS со стороны ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики атаковали населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня ЛНР.

Всего националисты выпустили две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. О разрушениях и пострадавших официально не сообщалось.

Реклама

Кроме того, под огнем украинских военнослужащих утром 15 февраля оказалась и Донецкая Народная Республика. СЦКК ДНР сообщал, что ВСУ обстреляли город Иловайск, выпустив по нему пять ракет из HIMARS.

Реклама

Ранее министерство обороны России сообщило, что мотострелковые подразделения в наступлении сумели прорвать две эшелонированных линии обороны ВСУ в Луганской Народной Республике. В результате атаки националистам пришлось отойти на три километра вглубь страны. Также в ведомстве отметили, что ВСУ после отхода заминировали дороги противопехотными минами.