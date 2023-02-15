15 февраля 2023, 08:11
Украинские боевики обстреляли Стаханов из HIMARS
СЦКК ЛНР сообщил об обстреле Стаханова из HIMARS со стороны ВСУ
Украинские боевики атаковали населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня ЛНР.
Всего националисты выпустили две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. О разрушениях и пострадавших официально не сообщалось.
Реклама
Кроме того, под огнем украинских военнослужащих утром 15 февраля оказалась и Донецкая Народная Республика. СЦКК ДНР сообщал, что ВСУ обстреляли город Иловайск, выпустив по нему пять ракет из HIMARS.
Реклама
Ранее министерство обороны России сообщило, что мотострелковые подразделения в наступлении сумели прорвать две эшелонированных линии обороны ВСУ в Луганской Народной Республике. В результате атаки националистам пришлось отойти на три километра вглубь страны. Также в ведомстве отметили, что ВСУ после отхода заминировали дороги противопехотными минами.
ЛНР
ВСУ
Реклама
Реклама