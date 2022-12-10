Происшествия 10 декабря 2022, 10:12 Украинские боевики обстреляли школу-интернат в ЛНР Офицер НМ ЛНР Марочко: снаряды ВСУ повредили школу-интернат в Сватове Представительство ЛНР

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Украинские военные нанесли ракетный удар по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике, пострадала школа-интернат. Об этом в Telegram-канале сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

«В ходе обстрела Сватова пострадали остекление и фасад коррекционной школы-интерната. Уточняем информацию о разрушениях и пострадавших среди мирного населения», — написал он.

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Украинские боевики в ночь на субботу выпустили по Сватову три ракеты из американской системы реактивного огня HIMARS.

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Под огнем националистов оказался и поселок Новопсков, где пострадали несколько жилых домов, а один оказался полностью разрушен.

Полковник Иванников сообщал, что способом прекращения обстрелов мирных городов Донбасса станет отход украинских военных на 150 километров от региона. По его словам, на таком расстоянии дальнобойное оружие ВСУ потеряет свой потенциал.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что на Украине увеличилось число иностранных боевиков и инструкторов. Дипломат подчеркнул, что США осознали важнейшее значение украинского конфликта для России.