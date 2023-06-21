Происшествия 21 июня 2023, 10:04 Украинские боевики обстреляли село в Курской области Губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Горналь в Курской области со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские националисты обстреляли село Горналь Суджанского района. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, всего произошло 14 прилетов.

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«В одном из домов выбиты стекла. Окажем в восстановлении всю необходимую помощь», — написал Старовойт.

Населенные пункты Курской области неоднократно попадают под обстрел украинских военных. В понедельник, 19 июня, боевики атаковали поселки Попово-Лежачи и Теткино.

Никто из местных жителей не пострадал, снаряды ВСУ повредили линии электропередач, несколько автомобилей и хозяйственные постройки.

Старовойт подчеркивал, что у ВСУ нет возможностей для полноценного вторжения в Курскую область. По его словам, ответственные структуры провели большую работу по укреплению государственной границы с целью пресечения деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп.