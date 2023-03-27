Важное 27 марта 2023, 14:14 Украинские боевики обстреляли село в Брянской области Губернатор Богомаз сообщил об атаке ВСУ на село Кистер в Брянской области РИА «Новости»

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Украинские националисты нанесли удар по селу Кистер Погарского района в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, под огнем оказалось фермерское хозяйство, погибли 20 голов дойного стада, имеются разрушения кровли коровников.

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«Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — написал он.

На прошлой неделе под огнем ВСУ оказались сразу несколько населенных пунктов Брянской области. В селе Демьянки снаряды боевиков разрушили производственную базу сельскохозяйственного предприятия и административное здание, а также повредили линии электропередач.

Кроме того, боевики атаковали по поселку Белая Березка, ранения получил один человек, ему оказали всю необходимую помощь.

Ранее Богомаз сообщил, что на приграничной с Украиной территории Брянской области возведут 17 дополнительных блокпостов.