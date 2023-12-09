Происшествия 09 декабря 2023, 13:51 Украинские боевики обстреляли село в Брянской области Богомаз: четыре домовладения пострадали из-за обстрела Лемешовки со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Село Лемешовка в Брянской области попало под обстрел украинских военных. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал.

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«В результате обстрела повреждения получили четыре жилых домовладения, гараж, хозяйственные постройки, производственное помещение сельхозпредприятия и два легковых автомобиля», — написал губернатор.

Богомаз отметил, что экстренные и оперативные службы уже прибыли на место ЧП.

Ранее под огнем боевиков оказался брянский поселок Суземка. Снаряды националистов повредили кровлю производственного помещения, среди населения пострадавших не было.

Два дня назад снаряды ВСУ накрыли деревню Елизаветовка в Курской области. Глава региона Роман Старовойт отмечал, что всего насчитали десять прилетов, два частных дома получили повреждения.