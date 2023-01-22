22 января 2023, 16:13
Украинские боевики обстреляли село в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на село Вязовое в Белгородской области
Украинские военнослужащие обстреляли село Вязовое в Краснояружинском районе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Вязовое Краснояружского района сегодня попало под обстрел ВСУ, пострадавших нет. Оперативные службы и аварийные бригады находятся на месте», — написал он.
Реклама
По словам Гладкова, в результате обстрела пострадали линии электропередач, выбиты стекла в двух частных домовладениях.
Реклама
Два дня назад, 20 января, националисты нанесли удар по селу Карабаново. Один из снарядов попал в жилой дом, полностью его разрушив. Из мирных жителей никто не пострадал.
«Желтый» уровень террористической опасности действует в Белгородской области до 4 февраля. Его ввели после первых обстрелов со стороны Украины и неоднократно продлевали.
Днем ранее украинские боевики с беспилотника сбросили две гранаты на мелькомбинат в Курской области, в результате теракта никто не пострадал.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама