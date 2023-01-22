Важное 22 января 2023, 16:13 Украинские боевики обстреляли село в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на село Вязовое в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие обстреляли село Вязовое в Краснояружинском районе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Вязовое Краснояружского района сегодня попало под обстрел ВСУ, пострадавших нет. Оперативные службы и аварийные бригады находятся на месте», — написал он.

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По словам Гладкова, в результате обстрела пострадали линии электропередач, выбиты стекла в двух частных домовладениях.

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Два дня назад, 20 января, националисты нанесли удар по селу Карабаново. Один из снарядов попал в жилой дом, полностью его разрушив. Из мирных жителей никто не пострадал.

«Желтый» уровень террористической опасности действует в Белгородской области до 4 февраля. Его ввели после первых обстрелов со стороны Украины и неоднократно продлевали.

Днем ранее украинские боевики с беспилотника сбросили две гранаты на мелькомбинат в Курской области, в результате теракта никто не пострадал.