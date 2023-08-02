Происшествия 02 августа 2023, 16:23 Украинские боевики обстреляли село в Белгородской области Губернатор Гладков: окраина села Вязовое Краснояружского района попала под обстрел ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто из местных жителей в результате атаки не пострадал.

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«Пострадавших нет. Осколки снарядов повредили линию электропередачи. Оперативные службы и аварийные бригады находятся на месте и устраняют последствия», — написал губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что в течение 1 августа ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 120 снарядов из артиллерии и минометов, а также применяли беспилотные летательные аппараты с боеприпасами.

Власти региона сформировали восемь бригад территориальной обороны по 360 человек в каждой. Днем 2 августа бойцам соединений выдали стрелковое оружие, беспилотники и все необходимое снаряжение.