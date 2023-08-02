02 августа 2023, 16:23
Украинские боевики обстреляли село в Белгородской области
Губернатор Гладков: окраина села Вязовое Краснояружского района попала под обстрел ВСУ
Украинские военные обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, никто из местных жителей в результате атаки не пострадал.
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«Пострадавших нет. Осколки снарядов повредили линию электропередачи. Оперативные службы и аварийные бригады находятся на месте и устраняют последствия», — написал губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что в течение 1 августа ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 120 снарядов из артиллерии и минометов, а также применяли беспилотные летательные аппараты с боеприпасами.
Власти региона сформировали восемь бригад территориальной обороны по 360 человек в каждой. Днем 2 августа бойцам соединений выдали стрелковое оружие, беспилотники и все необходимое снаряжение.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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