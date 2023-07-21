Происшествия 21 июля 2023, 13:04 Украинские боевики обстреляли село в Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе Вячеслав Гладков / Telergram-канал

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Украинские боевики нанесли удар по селу Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков / Telergram-канал Вячеслав Гладков / Telergram-канал Вячеслав Гладков / Telergram-канал Вячеслав Гладков / Telergram-канал

«Осколки снарядов повредили линии газо- и электроснабжения, два автомобиля и частный жилой дом. Среди местного населения пострадавших нет», — написал он.

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Гладков отметил, что оперативные и аварийные бригады выехали на место ЧП, продолжается подомовой обход территории.

Населенные пункты Белгородской области часто попадают под обстрелы националистов. Днем ранее, 20 июля, под огнем боевиков оказалось село Смородина. Никто не пострадал, но снаряды посекли крыши и фасады, а также выбили окна у трех частных домов.

Кроме того, в четверг ВСУ атаковали село Вязовое, осколки попали в линию газоснабжения и хозяйственную постройку, повредили несколько мирных жилых домов.